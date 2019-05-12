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Premier Ligde Şampiyon Belli Oluyor! Ya Liverpool ya Manchester City

PREMİER LİGDE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! YA LİVERPOOL YA MANCHESTER CİTY

İngiltere Premier Ligde son hafta maçlarının hepsi aynı anda başladı. Liverpool ile Manchester City'nin arasında yaşanan şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.

Tarih : 12 Mayıs 2019, 18:30
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İngiltere Premier Ligde son haftaya kadar devam eden şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesiyor. Son haftada artık kimin şampiyon olacağı belli olacak. Manchester City deplasmanda Brighton ile karşılaşırken, Liverpool da evinde Wolverhampton ile karşılaşıyor....

















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