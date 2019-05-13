PRENS HARRY ANNELER GÜNÜ’NDE PRENSES DİANA’YI UNUTMADI!
Prens Harry-Meghan Markle çiftinden oğulları Archie Harrison'la Anneler Günü paylaşımı geldi. Prens Harry, oğlunun fotoğrafını annesinin en sevdiği çiçeğin önünde çekti.
Meghan ve Harry , Anneler Günü'nü kutlamak için evlerinde çektikleri yeni doğmuş oğulları Archie Harrison'un ayaklarının fotoğraflarını kraliyet ailesine ait Instagram hesabından Amerika'dan paylaştılar.
PRENSES DİANA'NIN EN SEVDİĞİ ÇİÇEĞİN ÖNÜNDE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Prense Harry oğlunu ayaklarını elleri ile tutup poz verirken arka planda ise annesinin Prenses Diana'nın en sevdiği Beni Unutma çiçeği duruyordu.
“ANNEM İLK ÜLKEMDİR“
Ayrıca kraliyet hesabı, Anneler Günü'ne ithafen şair Nayyirah Waheed Lands şirirnde bir dörtlük paylaştı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
- Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
- Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
- 4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
- Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon Tl Değerindeki Ferrari’Yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Acun Ilıcalı’Nın Yunan Sunucusunda Tepki Çeken ’Atatürk’ Paylaşımı
- Tacikistan’Da, Deaş’Lıların Bulunduğu Cezaevinde Kanlı İsyan: En Az 32 Kişi Öldü
- Bitcoin Google Aramalarında Son 13 Ayın Zirvesinde
- Önüne Bakmayan Kadın, Elindeki Tabaklarla Beraber Havuza Düştü
- Yağlı Boya Ressamından Miyop İnsanların Gözünden Dünya Sergisi
Bu Haberle İlgili Yorumlar