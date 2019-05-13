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Prens Harry Anneler Günü’nde Prenses Diana’yı Unutmadı!

PRENS HARRY ANNELER GÜNÜ’NDE PRENSES DİANA’YI UNUTMADI!

Prens Harry-Meghan Markle çiftinden oğulları Archie Harrison'la Anneler Günü paylaşımı geldi. Prens Harry, oğlunun fotoğrafını annesinin en sevdiği çiçeğin önünde çekti.

Tarih : 13 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Prens Harry Anneler Günü’Nde Prenses Diana’Yı Unutmadı!(10/10)6

Meghan ve Harry , Anneler Günü'nü kutlamak için evlerinde çektikleri yeni doğmuş oğulları Archie Harrison'un ayaklarının fotoğraflarını kraliyet ailesine ait Instagram hesabından Amerika'dan paylaştılar.

PRENSES DİANA'NIN EN SEVDİĞİ ÇİÇEĞİN ÖNÜNDE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Prense Harry oğlunu ayaklarını elleri ile tutup poz verirken arka planda ise annesinin Prenses Diana'nın en sevdiği Beni Unutma çiçeği duruyordu.

“ANNEM İLK ÜLKEMDİR“

Ayrıca kraliyet hesabı, Anneler Günü'ne ithafen şair Nayyirah Waheed Lands şirirnde bir dörtlük paylaştı....

















Etiketler: Prens  Harry  Anneler  Günü’Nde  Prenses  Diana’Yı  Unutmadı    haber

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