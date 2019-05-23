PROVA YAPARKEN 12 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN KADIN AKROBAT YAŞAMINI YİTİRDİ
Antalya'da sirk çadırında prova yaparken 12 metre yüksekten düşen Kolombiyalı akrobat Angeliqe Suarez hayatını kaybetti. 3 aydır gösteri merkezinde çalıştığı belirtilen ünlü akrobat Suarez'in cenazesi ülkesine gönderildi.
Antalya'nın Belek ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırında facia yaşandı. Prova sırasında metrelerce yüksekten düşen 3 akrobattan 37 yaşındaki Kolombiyalı Angeliqe Suarez hayatını kaybetti, iki akrobat ise ağır yaralandı.
Kaynak: haberinburada....
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