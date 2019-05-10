Fransa medyasında yer alan habere göre Edinson Cavani'nin bu yaz PSG'den ayrılması durumunda Edin Dzeko transfer edilecek. PSG Sportif Direktörü Antero Henrique'nin Dzeko hayranı olduğu ve yakın zamanda oyuncunun danışmanı ile temasa geçeceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada....