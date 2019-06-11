PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖREN KİŞİ DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1’İ POLİS 3 YARALI
Tekirdağ'da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut , biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk'ü bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathanede başladı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen ve daha önce de bazı saldırılarda bulunduğu belirtilen İbrahim Yakut, elinde bıçakla girdiği kıraathanede çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Ardından müşterilerden birini de bıçakla yaralayan Yakut, ihbar üzerine gelen polislere de direnip, saldırdı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Didem Arslan Yılmaz’Dan ’Ortak Yayın’ Açıklaması: Dost Görünen İkiyüzlüleri Tanıdım
- Uçakta Büyük Kargaşa! Yolcu, Tuvalet Sanıp Acil Çıkış Kapısını Açtı
- ’Tecavüzcü Bu’ Diye Bağırıp Sokak Ortasında Bıçaklayıp Dövdüler!
- Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu Ortak Yayını İçin Adres Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
- Uğur Dündar’Dan Canlı Yayın Açıklaması: Bu Ortamda Gazetecilik Yapılmaz
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü: Avm’Yi Su Bastı, Müzisyenler Titanik Filminin Müziğini Çaldı
- İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar