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Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1’i polis 3 yaralı

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖREN KİŞİ DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1’İ POLİS 3 YARALI

Tekirdağ'da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut , biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk'ü bıçaklayarak öldürdü.

Tarih : 11 Haziran 2019, 09:30
Puan Ver : Psikolojik Tedavi Gören Kişi Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1’İ Polis 3 Yaralı(6/10)2

Olay, gece saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathanede başladı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen ve daha önce de bazı saldırılarda bulunduğu belirtilen İbrahim Yakut, elinde bıçakla girdiği kıraathanede çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Ardından müşterilerden birini de bıçakla yaralayan Yakut, ihbar üzerine gelen polislere de direnip, saldırdı....

















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