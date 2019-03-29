Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırgizistan'da kendisini resmi törenle karşılayan askerleri, Türkçe selamladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'a gitti. Resmi bir törenle karşılanan Rus lider, Kırgız askerleri selamladı. Putin'in ziyareti başka bir ülkenin liderinin son yıllarda Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu....



































