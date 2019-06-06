Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, 2021 yılında sona erecek olan “Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması“ndan çekilmek için hazırlık yaptığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, son olarak 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından yenilenen ve 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

Kaynak: haberinburada. ....