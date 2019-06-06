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Putin: Rusya ’Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’ndan çekilecek

PUTİN: RUSYA ’STRATEJİK SİLAHLARIN AZALTILMASI ANLAŞMASI’NDAN ÇEKİLECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, 2021 yılında sona erecek olan “Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması“ndan çekilmek için hazırlık yaptığını açıkladı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 17:10
Puan Ver : Putin: Rusya ’Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’Ndan Çekilecek(6/10)2

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, son olarak 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından yenilenen ve 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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