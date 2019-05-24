QUARESMA’DAN TARAFTARIN YORUMUNA OLAY CEVAP
Beşiktaş'ın oyuncusu Quaresma, Instagram'da bir taraftarın yorumuna hakaret içeren cevap verdi. Portekizli yıldız kendisi için yapılan eleştiriye “Söylediklerin tamamen b.ktan“ yanıtını verdi.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın yarıştan koptuğu sezonda kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartla ve takım oyunundaki performansıyla taraftarların eleştirisini toplayan Ricardo Quaresma, Instagram'da bir taraftara hakaret etti.
Kaynak: haberinburada. ....
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