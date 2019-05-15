Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Quaresma'dan açıklama geldi. Portekizli yıldız isim, “Benim kulüple bir yıllık daha sözleşmem var. İmzamın arkasındayım. Ancak kulübüm ne kadar verir bilmiyorum“ dedi.