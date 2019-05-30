RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ OTOBÜS BİLETLERİNİN YÜZDE 90’I TÜKENDİ
Ramazan Bayramı'na 5 gün kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda seyahat firmalarının biletlerinin yüzde 90'lık kısmının satıldığı öğrenildi. Karadeniz ve Ege Bölgesi'ne gidişlerde yer kalmazken bu bölgelere ek sefer konulacağı duyuruldu.
Ramazan Bayramı'na 5 gün kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükenirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz, “Vatandaşlarımızın bilet almalarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü son güne bıraktıkları zaman belgeli firmaların yerleri dolduğu zaman korsan firmalar türüyor“ uyarısında bulundu....
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