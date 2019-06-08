Edirne, Ramazan Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kente gelenler meşhur tarihi yaprak tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluştururken, 3 günlük bayram tatilinde toplam 3 ton ciğer satıldı. Şehirdeki otellerde ve otoparklarda yer kalmazken, ilerin yoğunluğundan memnun olan esnafın ise yüzü güldü

Kaynak: haberinburada....