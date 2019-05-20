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Rampadan Çıkamayan İş Makinesinin Altında Kalan Sürücü 1,5 Saat Kurtarılmayı Bekledi

RAMPADAN ÇIKAMAYAN İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ 1,5 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ

Taş ocağında rampadan kayarak ters dönen iş makinesinin altına kalan Samet Alemdar 1,5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 10:10
Puan Ver : Rampadan Çıkamayan İş Makinesinin Altında Kalan Sürücü 1,5 Saat Kurtarılmayı Bekledi(10/10)6

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki taş ocağında çalışan Samet Alemdar'ın kullandığı iş makinesi ocakta rampadan kayarak ters döndü. Kayan aracın altında kalan 29 yaşındaki sürücü tam 1,5 saat kurtarılmayı bekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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