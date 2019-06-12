Kadıköy Acil ve İstanbul Trip gruplarının eski üyesi Şamil Oymak, dün gece yarısı Instagram hesabından eski grup arkadaşlarını çocuk istismarı ve uyuşturucuya alıştırmakla suçladı. Rapçinin bu iddialarından sonra eski grup arkadaşları tarafından gece yarı

Kadıköy Acil ve İstanbul Trip gruplarının eski üyesi Şam lakaplı Şamil Oymak, dün akşam Instagram hesabından eski grup arkadaşları hakkında herkesi şaşırtan iddialarda bulundu. Oymak, grup arkadaşlarının uyuşturucu sattığı, küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya alıştırdığını ve satanizme yönlendirdiğini iddia etti.

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Aynı zamanda Kadıköy Acil grubunun kurucusu Selo lakaplı rapçinin kendisini 10 yaşında uyuşturucuya alıştırdığı ve ailesinden soğuttuğunu da iddia etti....



































