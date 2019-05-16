La Liga devi Real Madrid, yaz transfer sezonu öncesinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sky Sports'un haberine göre İspanyol ekibi, Eintracht Frankfurt ile harika bir sezon geçiren Luka Jovic'i 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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