Zidane'a 500 milyon euro bütçe veren Real Madrid, transferde bombayı patlatıyor. İspanyol devi, PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için 280 milyon euro teklif edecek.

Yeni hocası Zinedine Zidane ile birlikte yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid'in bir süredir Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'yi transfer edeceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football ise bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Kaynak: haberinburada....