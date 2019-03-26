REAL MADRİD’DEN MBAPPE İÇİN ÇILGIN BÜTÇE
İspanyol devi Real Madrid'in yıldız oyuncusu Mbappe için transfer teklifinden bulunduğu ancak PSG'nin bu teklifi reddettiği belirtildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Mbappe, Neymar'a ait 222 milyon euroluk bonservis bedeli rekorunu kırarak en çok bonserv
Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain yetkililerinden biri Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı teklifi reddettiğini belirtti. Fransız medyasında yer alan haberlerde ise; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Kylian Mbappe için 280 milyon Euro gibi dev bir transfer bütçesi ayırdığını iddia etti.
Kaynak: haberinburada....
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