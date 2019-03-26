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Real Madrid’den Mbappe İçin Çılgın Bütçe

REAL MADRİD’DEN MBAPPE İÇİN ÇILGIN BÜTÇE

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız oyuncusu Mbappe için transfer teklifinden bulunduğu ancak PSG'nin bu teklifi reddettiği belirtildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse Mbappe, Neymar'a ait 222 milyon euroluk bonservis bedeli rekorunu kırarak en çok bonserv

Tarih : 26 Mart 2019, 16:30
Puan Ver : Real Madrid’Den Mbappe İçin Çılgın Bütçe(5/10)1

Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain yetkililerinden biri Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı teklifi reddettiğini belirtti. Fransız medyasında yer alan haberlerde ise; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Kylian Mbappe için 280 milyon Euro gibi dev bir transfer bütçesi ayırdığını iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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