Son haftalarda eleştiri oklarının hedefindeki Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, “İspanyol basını beni öldürmek istiyor ama ben hala en iyilerden biriyim.“ dedi.

Yaz transfer döneminde Chelsea'den 40 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, flaş açıklamalarda bulundu. İspanyol medyasının sert eleştirilerine maruz kalan Courtois, “İspanyol basını beni öldürmek istiyor ama ben hala en iyilerden biriyim. “ dedi....



































