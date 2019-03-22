Real Madrid'in başarılı oyuncusu Gareth Bale, geçen sezon oynanan Devler Ligi finalinde inanılmaz goller yiyen Loris Karius'a üzülmediğini açıkladı. Bale, “Karius için üzgün değilim. Eminim ki kendisi de aynı şeyi yapsa benim için üzülmezdi.“ dedi.