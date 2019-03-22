REAL MADRİD’İN YILDIZI GARETH BALE: KARİUS’A ÜZÜLMEDİM
Real Madrid'in başarılı oyuncusu Gareth Bale, geçen sezon oynanan Devler Ligi finalinde inanılmaz goller yiyen Loris Karius'a üzülmediğini açıkladı. Bale, “Karius için üzgün değilim. Eminim ki kendisi de aynı şeyi yapsa benim için üzülmezdi.“ dedi.
Geçen sezon oynanan ve Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2 gol atan Real Madrid'in yıldız oyuncularından Gareth Bale, finalde yediği hatalı gollerle adından söz ettiren Loris Karius hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Belhanda’Nın Fiyatını Yükseltti!
- Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray’Da Keyifler Yerinde
- İspanyol Devi Sevilla, Dorukhan’A Talip Oldu
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tayfun Korkut İle Görüşme Gerçekleştirdi
- Trabzonspor, Yusuf Yazıcı İçin 20 Milyon Euro Teklif Eden Wolherhampton İle Söz Kesti!
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye’Den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
- İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu
- Çok Konuşulacak Açıklama! Cami Saldırısının Arkasında Mossad Mı Var?
- Suriye’Nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail’İn Olduğu Ortaya Çıktı
- Belçika’Nın, Abd’Den 4 Milyar Euroya Aldığı F-35’Ler Dayanıklılık Testini Geçemedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar