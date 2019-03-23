Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı.

ÇETO GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE

Dizinin yeni fragmanında; Mahsun elinde babasının kanıyla bankta otururken arkasından gelen meçhul kişi silahını ateşliyor. Çeto gözyaşları içerisinde Mahsun'un ölümünden Koçovalılar'ı sorumlu tutuyor ve hepsinin soyunu tek tek kurutmak için yemin ediyor....



































