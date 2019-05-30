RİCARDO QUARESMA, AZERBAYCAN SPOR BAKANI AZAD RAHİMOV İLE GÖRÜŞECEK!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Avrupa Ligi finalinin ertesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Q7'nin Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bugün sürpriz bir ziyarette bulundu. Azeri ajansı Report'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Siyah Beyazlılar'ın 36 yaşındaki yıldız futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi finalinin ertesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Kaynak: haberinburada....
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