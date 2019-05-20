Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'in yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından hem sarı kırmızılı ekibi kutladı hem de maçı değerlendirdi.