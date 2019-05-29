THY ve Çinli bir firmayla sponsporluk anlaşması yapan River Plate'in, yıllardır kadrosuna katmak istediği Muslera için Galatasaray'ın kapısını çılgın bir ücretle çalacağı konuşuluyor.

Yıllardır Fernando Muslera'yı transfer etmek isteyen River Plate, bu kez masaya ciddi bir rakam koyacak. Arjantin medyasındaki haberlere göre; THY ve bir Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan son Libertodores Kupası şampiyonu, gözünü kararttı. İki firmadan toplamda 18 milyon dolar alınacağı ve bu rakamın Muslera'nın transferinde kullanılacağı iddia edildi....



































