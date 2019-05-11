Galatasaray, Emre Akbaba'nın sağ kaval ve baldır kemiklerinde kırık olduğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlık geçiren Emre Akbaba ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada Emre Akbaba'nın kaval ve baldır kemiklerinde kırık tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada....