Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan müsabaka sırasında Çaykur Didi Stadyumu'nda protokol tribünü karıştı. Galatasaray'ın attığı 3'üncü gol sonrasında sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanına kadar giren bir grup Rizesporlu taraftar, “Otur yerine“ diye bağırdı ve Albayrak'a küfürler yağdırdı.

Kaynak: haberinburada....