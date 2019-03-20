Valencia Kulübü, daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri onore ederek efsaneler maçına davet etti. 24 Mart'ta Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal'a gelen davet mektubunun yanı sıra Fenerbahçe'nin bir başka oyuncusu Soldado da davet aldı.

Kaynak: haberinburada....