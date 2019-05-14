Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibi, takım kaptanı Daniele De Rossi'nin sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurdu.

Tecrübeli futbolcunun emekli olmayacağı ve yeni bir maceraya yelken açacağı belirtildi. 35 yaşındaki yıldız, ligin son haftasındaki Parma maçında son kez Roma formasını giyecek.

Kaynak: haberinburada....