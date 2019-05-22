ROMANYA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ATEŞ AÇTIĞI TÜRK BALIKÇI TEKNESİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Karadeniz'de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği Türk balıkçı teknesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada....
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