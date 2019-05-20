Rusya'nın Habarovsk şehrinde başlayan Avrasya Halter Şampiyonası'na katılan Yaroslav Radashkevich isimli Rus sporcu antrenman yaptığı sırada korkunç bir sakatlık yaşadı. Düzenlenen şampiyonaya katılmaya karar veren sporcu uzun zamandır bu müsabakalarda derece elde etmek için büyük gayret göstererek çalışmalara başladı. 19 Mayıs'ta başlayan şampiyonaya katılan Radashkevich antrenmanlar sırasında ekibiyle birlikte ağırlık çalışması yapmak istedi....



































