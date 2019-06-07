RUS OYUNCU ADAYINDAN EROL KÖSEYE TACİZ SUÇLAMASI: HER YERİNİ RAHATLATIRIM!
Oyuncu olmak isteyen Rus öğrenci, ünlü prodüktör Erol Köse'nin tacizine maruz kaldığını iddia etti.
Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse, taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İstanbul'da özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi alan Rus öğrenci Sevinç T. , kendisini oyunculuk alanında geliştirmek ve Türkiye'de tanınmak için sosyal medya üzerinde tanıştığı Erol Köse'den yardım istedi....
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