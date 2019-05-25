RUSYA 20 TON ÇİLEK VE KAYISIYI TÜRKİYE’YE GERİ GÖNDERDİ
Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den gelen 20 ton çilek ve kayısıyı, içinde Kaliforniya çiçek tripsi adlı zararlı böcek türünün bulunması sebebiyle geri gönderdi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den aldığı 21 ton domatesi geri gönderen Rusya, şimdi de 20 ton çilek ve kayısıyı zararlı böcek türünün bulunması sebebiyle geri gönderdi.
Kaynak: haberinburada. ....
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