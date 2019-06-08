Washington'da gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının, F-35 programına katılımı ile örtüşmeyeceğini, bu kararından vazgeçmesi için Türk Hükümeti'ne 31 Temmuz'a kadar süre tanıdıklarını duyurdu.

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