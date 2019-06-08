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RUSYA S-400’LER İÇİN TARİH VERDİ, ABD TÜRKİYE’YE VAZGEÇMESİ İÇİN SÜRE VERDİ


Rusya S-400’ler için tarih verdi, ABD Türkiye’ye vazgeçmesi için süre verdi
Tarih : 08 Haziran 2019, 09:20
Puan Ver : Rusya S-400’Ler İçin Tarih Verdi, Abd Türkiye’Ye Vazgeçmesi İçin Süre Verdi(7/10)3

Washington'da gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının, F-35 programına katılımı ile örtüşmeyeceğini, bu kararından vazgeçmesi için Türk Hükümeti'ne 31 Temmuz'a kadar süre tanıdıklarını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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