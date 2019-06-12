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Rusya, Türkiye’den gönderilen 20 ton kayısıyı tezgahlara çıkarmayacak

RUSYA, TÜRKİYE’DEN GÖNDERİLEN 20 TON KAYISIYI TEZGAHLARA ÇIKARMAYACAK

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya, zararlı böcek türü taşıması gerekçesiyle el koyduğu öğrenildi.

Tarih : 12 Haziran 2019, 19:30
Puan Ver : Rusya, Türkiye’Den Gönderilen 20 Ton Kayısıyı Tezgahlara Çıkarmayacak(5/10)1

Rosselhoznadzor'un Kaluga bölge idaresi, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı, tarım ürünleri için çok zararlı olduğu bilinen Akdeniz meyve sineği taşıması gerekçesiyle ıskartaya çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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