Rosselhoznadzor'un Kaluga bölge idaresi, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı, tarım ürünleri için çok zararlı olduğu bilinen Akdeniz meyve sineği taşıması gerekçesiyle ıskartaya çıkardı.

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