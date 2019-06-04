Kaçak Yollarla Türkiye’Ye Girmeye Çalışan 3 Deaş’Lı Terörist Yakayı Ele Verdi
Mahalledeki 1 Kilometrelik Bayramlaşma Kuyruğu Görenleri Şaşkına Çevirdi
Rusya’Dan S-400 Açıklaması: Türkiye’Nin Bilgi Vermesi Gerekmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Liderleriyle Bayramlaştı
Korkunç Kaza! Otomobilin Üzerine Çıktı: 10 Yaralı
Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 36 Ölü, 275 Yaralı
Emekli Polis Memuru, Sokak Ortasında Tartıştığı Kayınbiraderlerine Kurşun Yağdırdı
Aytemiz Alanyaspor’Da Sergen Yalçın Dönemi Sona Erdi
Kilosu 10 Liradan Satılan ’Vali Hanım Çileği’ Üreticinin Yüzünü Güldürdü! Hedef 800 Ton
Bunalıma Giren Adam Eşi Kendisini Terk Edince Evini Ateşe Verip İntihara Kalkıştı
Barcelona Arda İçin Kararını Verdi
Adriano, Sao Paulo İle Anlaştığını Açıkladı
Soylu, Kendisine Yönelik Protestolara Yanıt Verdi: Buraya Demirtaş’In Kucağından Gelmedim
Ukrayna’Da Tenekelere Ateş Eden Sarhoş Polisler, Çocuğu Öldürdü
Kültür Ve Turizm Bakanlığının İlk Halk Plajı Bodrum’Da Açıldı
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: İmamoğlu’Nun Beyni Bu Milletin Emrinde Değil
Dolar Düşüşe Geçti! İşte Son Durum
Bayram Vaazındaki Sözleri Tepki Çeken İmam Açığa Alındı
A Milli Takım Bayramlaştı
Mhp’Den Ysk’Nın Seçim Kurulu Kararına Tepki: Bunun Bir İzahı Yoktur

RUSYA’DAN S-400 AÇIKLAMASI: TÜRKİYE’NİN BİLGİ VERMESİ GEREKMEZ


Rusya’dan S-400 açıklaması: Türkiye’nin bilgi vermesi gerekmez
Tarih : 04 Haziran 2019, 22:20
Puan Ver : Rusya’Dan S-400 Açıklaması: Türkiye’Nin Bilgi Vermesi Gerekmez(8/10)4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Türkiye ile ABD arasında kurulması planlanan çalışma grubuna ilişkin konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Rusya’Dan  S-400  Açıklaması  Türkiye’Nin  Bilgi  Vermesi  Gerekmez    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER