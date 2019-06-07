Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Ankara'nın Rusya'dan almak üzere anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atmadığı, bunun üzerine ABD'nin de yeni pilot eğitimlerini durdurmaya gideceği ifade edildi.

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