Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından videolu olarak yaptığı 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımıyla sebze fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Karamollaoğlu, 'Nerede O Eski Ramazanlar' başlığıyla paylaştığı videoda, 10 Mayıs 2018 ile 10 Mayıs 2019 yılları arasındaki sebze fiyatlarındaki artışa gönderme yaptı. Karamollaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı....



































