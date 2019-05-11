SAADET PARTİSİ LİDERİ KARAMOLLAOĞLU, ’NEREDE O ESKİ RAMAZANLAR’ PAYLAŞIMIYLA FİYAT ARTIŞINA GÖNDERME YAPTI
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından videolu olarak yaptığı 'Nerede O Eski Ramazanlar' paylaşımıyla sebze fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Karamollaoğlu, 'Nerede O Eski Ramazanlar' başlığıyla paylaştığı videoda, 10 Mayıs 2018 ile 10 Mayıs 2019 yılları arasındaki sebze fiyatlarındaki artışa gönderme yaptı. Karamollaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı....
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