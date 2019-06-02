31 Mart yerel seçimleri öncesi Saadet Partisi'ni terör örgütleri ile ittifak yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir programda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Saadet Partililere daha yakın olduğunu savundu.

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