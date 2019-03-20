SABİHA GÖKÇEN’DE TAKSİCİLER ARTIK BÖYLE OLACAK! ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan taksicilerde kravat ve gömlek mecburi hale geldi. Söz konusu uygulama ile müşterilerin memnuniyeti hedefleniyor.
İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesi artırmak için yeni uygulamalar faaliyete geçiyor. Bu kapsamda Sabiha Havalimanı'nda görev yapan ve Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi SAWKOOP'a bağlı taksiciler de kravat ve gömlek zorunlu hale geldi. Bu yenilik ile havalimanı taksilerini kullanan yolcuların memnuniyetinin hedeflendiği belirtildi....
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