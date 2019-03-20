İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu memnuniyetini ve hizmet kalitesi artırmak için yeni uygulamalar faaliyete geçiyor. Bu kapsamda Sabiha Havalimanı'nda görev yapan ve Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi SAWKOOP'a bağlı taksiciler de kravat ve gömlek zorunlu hale geldi. Bu yenilik ile havalimanı taksilerini kullanan yolcuların memnuniyetinin hedeflendiği belirtildi....



































