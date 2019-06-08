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Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Canından Oluyordu

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, canından oluyordu

SAÇLARINI YAPTIRMAK İÇİN KUAFÖRE GİTTİ, CANINDAN OLUYORDU

Yalova'da saçlarına röfle yaptırmak için kuaföre giden genç kadın az kalsın canından oluyordu. Gözleri ve yüzü arı sokmuş gibi şişen, . “İki gün geçici görme kaybı yaşadım. Kulaklarım, boynum, kafamdan ayak tırnaklarıma kadar her yerimde ödem oluştu“ dedi

Tarih : 08 Haziran 2019, 11:20
Puan Ver : Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Canından Oluyordu(10/10)6

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, 45 dakikalık röfle işlemi için kuaföre gitti. İddiaya göre Güngör, kuaförde tam 7 saat kaldı. Saçları yanan Güngör evine gitti, ancak yüzü ve gözleri giderek şişmeye başladı....

















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