SAÇLARINI YAPTIRMAK İÇİN KUAFÖRE GİTTİ, CANINDAN OLUYORDU
Yalova'da saçlarına röfle yaptırmak için kuaföre giden genç kadın az kalsın canından oluyordu. Gözleri ve yüzü arı sokmuş gibi şişen, . “İki gün geçici görme kaybı yaşadım. Kulaklarım, boynum, kafamdan ayak tırnaklarıma kadar her yerimde ödem oluştu“ dedi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, 45 dakikalık röfle işlemi için kuaföre gitti. İddiaya göre Güngör, kuaförde tam 7 saat kaldı. Saçları yanan Güngör evine gitti, ancak yüzü ve gözleri giderek şişmeye başladı....
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