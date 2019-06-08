Yalova'da saçlarına röfle yaptırmak için kuaföre giden genç kadın az kalsın canından oluyordu. Gözleri ve yüzü arı sokmuş gibi şişen, . “İki gün geçici görme kaybı yaşadım. Kulaklarım, boynum, kafamdan ayak tırnaklarıma kadar her yerimde ödem oluştu“ dedi