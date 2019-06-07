SAFİYE SOYMAN MS HASTASI OĞLUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ramazan Bayramının birinci gününde Bodrum'da bir otelde sahne alan Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun'u karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.
Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren ünlülerden olan Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk, bayramının birinci gününde Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Sahne kıyafetiyle göz kamaştıran Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun'u karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.
SAMİMİ HALLERİYLE BOL BOL ALKIŞ ALDILAR
Magazin dünyasının en sempatik çifti olarak gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, kendilerini dinlemeye gelen misafirlerinin karşısına “Cennet Bağı“ şarkısıyla çıktı....
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