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Sağlık Bakanlığından ’Sıcak Hava’ Uyarısı: Saat 10.00-16.00 Arası Dışarı Çıkmayın
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Sağlık Bakanlığından ’sıcak hava’ uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ’SICAK HAVA’ UYARISI: SAAT 10.00-16.00 ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlar sıcak havalara karşı uyarılırken, “Saat 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır“ ifadesi kullanıldı.

Tarih : 03 Haziran 2019, 11:50
Puan Ver : Sağlık Bakanlığından ’Sıcak Hava’ Uyarısı: Saat 10.00-16.00 Arası Dışarı Çıkmayın(5/10)1

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Yapılan açıklamada sıcaktan en çok etkilenenlerin hamileler, çocuklar, yaşlılar, aşırı kilolu olanlar ve kronik hastalığı olanlar olduğu belirtilirken, bazı ilaçların terlemeyi tetiklediği ve yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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