Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Yapılan açıklamada sıcaktan en çok etkilenenlerin hamileler, çocuklar, yaşlılar, aşırı kilolu olanlar ve kronik hastalığı olanlar olduğu belirtilirken, bazı ilaçların terlemeyi tetiklediği ve yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği kaydedildi.

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