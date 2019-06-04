Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarı yazısında bayramlaşmada ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri gibi gıdaların, enerji içeriği yüksek gıdalar olması sebebiyle kan şekerini hızla yükselttiği belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketimiyle ilgili vatandaşları uyaran bir açıklama yayınladı. Bayram ziyaretlerinde tatlı ikramının geleneksel olduğu belirtilen açıklamada, ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri gibi gıdaların, enerji içeriği yüksek gıdalar olması sebebiyle kan şekerini hızla yükselttiği belirtti.

Kaynak: haberinburada....