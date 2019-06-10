ŞAHAN GÖKBAKAR, MİLLİ TAKIM ÜZERİNDEN SİYASİLERE SESLENDİ: MİLLETİ DÜŞMAN ETMEYİ BIRAKIN
Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.
Sinema sektöründe yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin yayın tarihini Kasım ayına erteleyen Şahan Gökbakar, bu süreçte ailesi ve yakın dostlarıyla zaman geçiriyor. Futbola olan tutkusunu gizlemeyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bunu belli eden Gökbakar, son yaptığı paylaşımında Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu Ortak Yayını İçin Adres Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
- Uğur Dündar’Dan Canlı Yayın Açıklaması: Bu Ortamda Gazetecilik Yapılmaz
- Nevşehir’De Turistlerin Gözdesi Kabak Çekirdeği Oldu
- Kayıp Zihinsel Engelli Çocuk Korkunç Halde Bulundu
- Yeni Atanan İmam Caminin Kıblesinin Yanlış Olduğunu Fark Edince 67 Yıllık Hata Düzeltildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Son Dakika! İzlanda’Daki Skandala Türkiye’Den Tepki: Gereğini Yapacağız
- Amerikalı Doktorun 25 Hastasına Aşırı Doz İlaç Vererek Ölümlerine Sebep Olduğu Ortaya Çıktı
- Lunaparkta Oyun Makinesi Kontrolden Çıktı 28 Yaralı
- Londra’Da Lezbiyen Çifte Saldıran Beş Genç Gözaltına Alındı
- Tramvayda Felç Geçiren Adamı Sokağa Atıp Yolla Devam Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar