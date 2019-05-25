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Şahan Gökbakar’dan Yeni Gönderme: Utanma Duygusu Niye Yok!

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN YENİ GÖNDERME: UTANMA DUYGUSU NİYE YOK!

Seçim gündeminde yaptığı yorumlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar son paylaşımıyla yine olay oldu. Şahan Gökbakar takipçilerine “Utanma duygusu“ üzerine bir soru sordu!

Tarih : 25 Mayıs 2019, 01:00
Puan Ver : Şahan Gökbakar’Dan Yeni Gönderme: Utanma Duygusu Niye Yok!(7/10)3

Oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yönelik göndermeler yapmayı sürdürüyor.

KİME GÖNDERME YAPTIĞI MERAK KONUSU OLDU

İlk olarak Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çeken Şahan Gökbakar sonrasında sert tepkiler görmüş ancak buna rağmen geri adım atmamıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un taklidini yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gözler önüne seren Gökbakar pek çok yerde haber olmuştu....

















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