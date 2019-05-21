İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Suriyeli çift, altınları satmak için anlaştığı Sebahattin T. ile evde buluştu. Altınları gördüğünde sahte olduklarını anlayan Sebahattin T., evden ayrılmaya karar verince Suriyeli çift para dolu çantayı alarak kaçmay

İstanbul'da bir evde satın alınmak için pazarlık yapılan altınlar sahte anlaşmazlık çıktı. Suriyeli çiftin satmak istediği altınların sahte olduğunu anlayan Sebahattin T. , evden ayrılmak istedi....



































