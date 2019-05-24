6 kadını hamile kalmaları vaadiyle dolandıran Suriye uyruklu bir kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Sahte doktor, kadınlara ne olduğu bilinmeyen sıvı enjekte etti.

Mersin'de muayene açarak, 6 kadını hamile kalmaları vaadiyle dolandıran Suriye uyruklu bir kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Kadınları hamile bırakma vaadiyle dolandıran sahte doktor, kadınlara bilmedikleri bir iğne de yaparak vücutlarının bazı bölgelerinin şişmesine neden oldu.

Kaynak: haberinburada....