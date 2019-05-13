Yalova'da üretimine başlanan salepten ilk hasat alındı. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti fiyatından dolayı üreticisinin yüzünü güldürüyor. 2019 itibariyle salebin kilosu bin liraya satılıyor.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti salebin Yalova'da üretimine başlandı ve ilk hasat alındı. Dünyada ilk kez Türkiye'de tarla ve bahçelerde üretimine başlanan salep çiftçilerin yeni gözdesi oldu. 2019 yılı itibariyle kilosunun bin TL olarak satışa sunulduğu salep üreticilerin yüzünü güldürdü....



































