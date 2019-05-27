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Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi
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Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi

SALEP SOĞANI TOPLAYAN 4 KİŞİYE 240 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Zonguldak'ta jandarma, toplanması yasak 390 salep soğanı ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, salep soğanı toplayan 4 kişiye toplam 240 bin 652 lira para cezası kesti.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 20:50
Puan Ver : Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi(5/10)1

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma Serdaoğlu köyünde 4 kişinin salep soğanları topladıkları ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, arazide, şüphelilerle birlikte kaçak olarak toplanarak satılmak istenen 390 kök salep soğanı ele geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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