SALEP SOĞANI TOPLAYAN 4 KİŞİYE 240 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Zonguldak'ta jandarma, toplanması yasak 390 salep soğanı ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, salep soğanı toplayan 4 kişiye toplam 240 bin 652 lira para cezası kesti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma Serdaoğlu köyünde 4 kişinin salep soğanları topladıkları ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, arazide, şüphelilerle birlikte kaçak olarak toplanarak satılmak istenen 390 kök salep soğanı ele geçirdi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Temassız Mobil Ödeme Klasik Cüzdanların Yerini Almaya Başladı
- Orman Bölge Müdürlüğü’Nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi
- Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin Tl Gelir Elde Edebiliyor
- Chp’Den Ysk’Ya Mühür Başvurusu: Siyah Yerine Kırmızı Mürekkep Olsun
- Rüyasında Define Gören Vatandaş, Bahçesini Kazdırdı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
- Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar