25 kilo salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek“ suçundan toplam 300 bin TL para cezası kesildi.

Elazığ'da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek“ suçundan toplam 300 bin liralık cezası kesildi. Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu.

Kaynak: haberinburada....