2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok erken başladı. Yıllardır kampa yetişmeyen transferlerden şikayetçi olan taraftarlar bu kez farklı bir tablo ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların ilk transferi şimdiden İstanbul'a geldi bile....



































