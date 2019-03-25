Koştuğu yarışlarda aldığı derecelerle meraklılarının yakından takip ettiği Mademoıselle isimli İngiliz yarış atı icralık oldu. Şampiyon, 16 Nisan tarihinde Bursa 7. İcra Dairesi tarafından 70 bin TL bedelle satışa çıkacak.

Ev, araba, arsa gibi taşınmazların icra haberlerine canlı hayvanlar da eklendi. Birçok kez sahibi ve at yarışı meraklılarına büyük paralar kazandıran İngiliz soylu kısrak, icrada satışa çıkarıldı.

Kaynak: haberinburada....